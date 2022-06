Ukraine-Krieg Öl-Embargo: Schweiz übernimmt EU-Sanktionen gegen Russland Die Schweiz zieht ein weiteres Mal nach. Sie übernimmt die neuen Sanktionen der EU gegenüber Russland und Belarus. Der Bundesrat lässt nun prüfen, wie sich das Öl-Embargo auf die Schweiz auswirkt. Reto Wattenhofer 10.06.2022, 13.54 Uhr

Langfristig soll kein russisches Öl mehr nach Europa fliessen. (Symbolbild) Keystone

Letzte Woche hatte die EU das sechste Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Für Zündstoff sorgte vor allem ein Punkt: Die EU hat den Weg frei gemacht für ein weitreichendes Öl-Embargo. Nun zieht auch die Schweiz ein weiteres Mal nach. Der Bundesrat hat am Freitag entschieden, die neuen Sanktionen zu übernehmen. Er hat das Wirtschaftsdepartement (WBF) beauftragt, die entsprechenden Verordnungen anzupassen.

Auch soll der Bund prüfen, wie sich die Übernahme des Öl-Embargos auf die Schweiz auswirken wird, wie das WBF in einer Mitteilung schreibt. Daneben umfasst das neue Paket ein Verbot von Audit- und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen. Nicht mehr erlaubt sind auch Dienstleistungen für Trusts. Und die EU hat Werbung in bestimmten russischen Medien wie «Russia Today» oder «Sputnik» verboten.

100 weitere Personen auf schwarzer Liste

Ausserdem hat der Bund 100 weitere russische und belarussische Personen und Organisationen den Finanz- und Reisesanktionen unterstellt. Dabei handle es sich um Armeeangehörige, die für in dem Kiewer Vorort Butscha begangene Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht werden. Sanktioniert werden auch Personen aus Oligarchenkreisen und deren Familienangehörige.

Darunter ist auch Aleksandra Melnitschenko. Ihr Fall war kürzlich in die Schlagzeilen geraten. Kurz bevor ihr Mann auf die Sanktionslisten der EU und der Schweiz gesetzt wurde, hatte der russische Oligarch Andrej Melnitschenko Mitte März seine Firma Eurochem – mit Sitz in Zug – an seine Frau Aleksandra übertragen.