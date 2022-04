Mögliche Mangellage: Bundesrat Parmelin spricht mit Gasbranche

Ukraine-Krieg Mögliche Mangellage: Bundesrat Parmelin tauscht sich mit Gasbranche aus Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat sich mit der Schweizer Gasbranche getroffen und über das Vorgehen bei einer Erdgas-Mangellage ausgetauscht. 12.04.2022, 17.52 Uhr

Sparen und wo möglich auf Erdöl umstellen - diese Massnahmen stehen bei einer Gas-Mangellage im Vordergrund. (Symbolbild) Keystone

Der Krieg in der Ukraine stellt die Schweizer Gasbranche vor grosse Herausforderungen. Russische Erdgaslieferungen sind nicht mehr so sicher wie früher, Lieferkürzungen oder gar Stopps lassen sich nicht ausschliessen. Um auf eine mögliche Mangellage gut vorbereitet zu sein, hat sich Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Dienstag mit Vertretern der Gasbranche getroffen. Laut einer Mitteilung des Wirtschaftsdepartements (WBF) waren sich die Anwesenden einig, dass es aufgrund der unklaren Lage eine flexible Vorbereitung braucht.