Kremlkritiker Kasparow: «Schweiz macht sich zur Komplizin Putins»

Ukraine-Krieg Kremlkritiker Kasparow geht mit der Schweiz hart ins Gericht Der russische Oppositionelle Garri Kasparow kritisiert die Schweiz, weil sie der Ukraine keine Munition liefert. Gemäss dem Kremlkritiker mache sie sich mit dieser Haltung indirekt zur «Komplizin» von Wladimir Putin. Aktualisiert 15.11.2022, 06.54 Uhr

Garri Kasparow gehört zu den schärfsten Kritikern von Wladimir Putin. Der ehemalige Schachweltmeister lebt in New York und in Kroatien. Keystone

Der Bundesrat hat vor zwei Wochen erneut daran festgehalten, dass Deutschland keine in der Schweiz hergestellte Munition in die Ukraine weiter geben darf. Er begründete dies mit dem «neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots». Wenig Verständnis für diese Position zeigt der russische Oppositionelle und ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparow. Damit mache sich die Schweiz «zur Komplizin Putins», sagt er in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen vom Dienstag.