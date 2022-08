Informationsaustausch mit Russland wohl bald auf Eis gelegt

Ukraine-Krieg Kommission will automatischen Informationsaustausch mit Russland auf Eis legen Die Wirtschaftskommission des Nationalrats empfiehlt dem Bundesrat, den Austausch von Bankdaten mit Russland auszusetzen. Im September fällt die definitive Entscheidung des Bundesrats. 26.08.2022, 18.59 Uhr

Die nationalrätliche Wirtschaftskommission will den automatischen Informationsaustausch mit Russland auf Eis legen. Keystone

Moskau soll keine Schweizer Bankdaten mehr erhalten – und umgekehrt. Der automatische Informationsaustausch mit Russland soll auf Eis gelegt werden. So will es zumindest die Wirtschaftskommission des Nationalrats. Einen entsprechenden Bericht von Radio SRF bestätigt Kommissionspräsident Leo Müller (Mitte/LU) am Freitagabend gegenüber CH Media.

Andere westliche Staaten wie etwa Deutschland, Österreich und Grossbritannien haben den Bankdaten-Austausch schon gestoppt. So traf der Vorschlag in der Kommission auf breite Unterstützung: Er fiel mit 12 zu 0 Stimmen bei 7 Enthaltungen. Gemäss dem Bericht von Radio SRF enthielten sich nur Mitglieder der SVP ihrer Stimme.

Der definitive Entscheid liegt beim Bundesrat

Nun ist es zuerst an der Wirtschaftskommission des Ständerats, ebenfalls eine Empfehlung abzugeben. Sie dürfte angesichts der breiten Unterstützung gleich ausfallen wie bei der Schwesterkommission. Dann liegt der Ball beim Bundesrat: Er soll im September die definitive Entscheidung fällen.

Seit vier Jahren beliefert die Schweiz Russland automatisch mit Kontodaten seiner Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Zunächst schlug dem Bundesrat viel Skepsis entgegen, als er den automatischen Informationsaustausch auf Staaten wie Russland, China und Saudi-Arabien ausdehnen wollte. Trotz der Bedenken, etwa in Bezug auf den Datenschutz, wurde der automatische Informationsaustausch mit diesen Staaten per Anfang 2018 in Kraft gesetzt. (aka)