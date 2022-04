Ukraine-Krieg Kommission: Bundesrat soll neuen Bericht zur Neutralität vorlegen Die Aussenpolitische Kommission des Ständerates verlangt angesichts des Ukraine-Krieges einen aktualisierten Neutralitätsbericht vom Bundesrat. 12.04.2022, 17.57 Uhr

Die Kommission tauschte sich unter anderem mit Bundespräsident Ignazio Cassis über die Situation in der Ukraine aus. Keystone

Das Schweizer Neutralitätsrecht ist begrenzt und klar. Es sieht unter anderem vor, dass die Schweiz an keinen Kriegen teilnimmt und keine Rüstungsgüter an Kriegsparteien liefert. Derweil ist die Freiheit bei der Neutralitätspolitik grösser. Sie verändert sich auch mit der Zeit und den internationalen Entwicklungen.

Angesichts des Ukraine-Krieges ist die Schweizer Neutralitätspolitik ein viel diskutiertes Thema. Es geht mitunter um die Übernahme von Sanktionen oder eine vermehrte Kooperation mit der Nato. Auch die Aussenpolitische Kommission des Ständerates (APK-S) diskutierte an ihrer jüngsten Sitzung über die Schweizer Neutralität und sprach unter anderem mit Bundespräsident Ignazio Cassis.

Die Kommission erachtet es angesichts der jüngsten Entwicklungen als angemessen, die Schweizer Neutralitätspolitik in einem Bericht zu aktualisieren. Wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten, will sie den Bundesrat mittels Postulat damit beauftragen. Im Bericht sollen unter anderem die die Lieferung von Waffen, militärischem Schutzmaterial und Dual-Use-Gütern, die Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Nato oder die Praxis der Bewilligung von Überflugrechten geklärt werden. (agl)