Ukrainer können künftig Bargeld nicht mehr eintauschen

Ukraine-Krieg Geflüchtete können künftig Bargeld nicht mehr eintauschen Geflüchtete können ihre ukrainischen Banknoten schon bald nicht mehr in Schweizer Franken umtauschen. Der Bargeldumtausch wird auf Wunsch der ukrainischen Zentralbank eingestellt. 18.11.2022, 10.25 Uhr

Ukrainerinnen und Ukrainer können künftig ihr Bargeld nicht mehr in Schweizer Franken tauschen. (Symbolbild) Keystone

Seit Ende Juni können Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S bei einigen Schweizer Banken einmalig ukrainische Banknoten in Schweizer Franken umtauschen. Der Betrag ist auf 10’000 Hrywnja begrenzt – das entspricht rund 300 Schweizer Franken. Der Wechselkurs für den Umtausch wurde von der ukrainischen Zentralbank festgelegt. Nun wird dieser Bargeldumtausch per 25. November eingestellt, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Freitag mitteilte.

Dies geschehe auf Wunsch der ukrainischen Zentralbank. Diese begründe den Entscheid damit, dass die Nachfrage in den vergangenen Wochen nur noch gering war. Der bargeldlose Zahlungsverkehr von und in die Ukraine sei weiter gewährleistet. Der Bundesrat hatte im Juni entschieden, den Bargeldumtausch zu ermöglichen. Die Lösung lehnte sich an Programme an, die von der Europäischen Union vorgeschlagen worden ist. (abi)