Flüchtlingsströme: Keller-Sutter wirft Putin Destabilisierung vor

Ukraine-Krieg Flüchtlingsströme: Keller-Sutter wirft Putin Destabilisierung Europas vor Justizministerin Karin Keller-Sutter wirft Russlands Präsident Putin hybride Kriegsführung vor. Er versuche, mit Flüchtlingen Europa zu destabilisieren. Für die Bundesrätin gibt es nur eine Antwort darauf. 02.04.2022, 10.12 Uhr

Bundesrätin Keller-Sutter besucht ein Bundesasylzentrum. Keystone

Seit mehr als einem Monat wütet der Krieg in der Ukraine. Millionen Menschen sind geflüchtet. Auch in der Schweiz sind schon über 22'000 Geflüchtete angekommen. Nach Ansicht von Justizministerin Karin Keller-Sutter ist das ganz im Sinne von Wladimir Putin. «Russland zerstört bewusst zivile Strukturen, um die Lebensgrundlagen der Menschen zu vernichten», sagte sie in einem am Samstag publizierten Interview in den Tamedia-Zeitungen. Putin versuche, mit Flüchtlingen «Europa zu destabilisieren». Für Keller-Sutter ist das eine «hybride Kriegsführung».