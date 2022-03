Exporte: Schweiz beschliesst weitere Sanktionen gegen Russland

Ukraine-Krieg Exportverbot für Industriegüter: Schweiz setzt weitere Sanktionen um Für Russland wird es wirtschaftlich immer ungemütlicher. Am Freitag hat der Bundesrat weitere EU-Sanktionen gegen das Land übernommen. Geschwächt wird auch die Ölindustrie. Reto Wattenhofer Aktualisiert 04.03.2022, 15.02 Uhr

Die Schweiz verbietet mit den jüngsten Sanktionen ab Freitagabend etwa auch Transaktionen mit der russischen Zentralbank in Moskau. Keystone

Der Bundesrat hat sich am Freitag einmal mehr mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt. Auf dem Tisch lagen auch weitere Massnahmen gegenüber Russland. Die Schweizer Landesregierung hat dabei weitere Sanktionspakete der EU übernommen. Die Änderungen treten bereits heute Freitag, 18 Uhr, in Kraft.