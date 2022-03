Carla Del Ponte befürwortet Haftbefehl gegen Vladimir Putin

Ukraine-Krieg Carla Del Ponte spricht sich für internationalen Haftbefehl gegen Putin aus Carla Del Ponte, die ehemalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag, wirft Vladimir Putin Kriegsverbrechen vor. Sie befürwortet einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten. Gerhard Lob 13.03.2022, 12.41 Uhr

Die Tessiner Juristin Carla del Ponte war von 1999 bis 2007 Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag. (Archivbild) Chris Iseli / AZ

Carla Del Ponte (75) hat sich am Sonntag in mehreren Interviews dafür ausgesprochen, einen internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Vladimir Putin auszusprechen. Die Anklagebehörde in Den Haag habe bereits begonnen, Ermittlungen einzuleiten. «Ich hoffe, dass dieser Haftbefehl so schnell wie möglich ausgestellt wird», sagte die ehemalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugoslawien der italienischen Tageszeitung «La Repubblica» und der Tessiner Sonntagszeitung «La Domenica».