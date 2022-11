Ukraine-Krieg Botschafter Wild: Ukrainer verärgert über Schweizer Neutralität Claude Wild, der Schweizer Botschafter in der Ukraine, sieht die Schweiz teilweise Verärgerung und Kritik ausgesetzt. Der Grund: Die Ukrainer verstehen die Schweizer Neutralität nicht. 07.11.2022, 07.11 Uhr

Der Schweizer Botschafter in der Ukraine, Claude Wild, muss vor Ort die Schweizer Neutralität erklären. (Archivbild) Keystone

Der Bundesrat hielt vergangene Woche erneut daran fest, dass Deutschland keine in der Schweiz hergestellte Munition in die Ukraine weiter geben darf. Er begründete dies mit dem «neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots». Genau diese Neutralität wird in der Ukraine nicht überall verstanden. «Es ist normal, dass die Ukrainer die Neutralität nicht so verstehen, wie wir sie verstehen», sagte Claude Wild in einem am Montag erschienenen Interview mit den Westschweizer Zeitungen «Le Nouvelliste» und «Arcinfo».