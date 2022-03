Ukraine-Krieg Auf 7 Milliarden: Sicherheitskommission will Armee-Budget erhöhen Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SIK-N) will angesichts des Ukraine-Krieges mehr Geld für die Armee. Das Budget soll schrittweise auf 7 Milliarden Franken erhöht werden. 22.03.2022, 17.47 Uhr

Die Kommission will die Armeeausgaben erhöhen, unter anderem für die Modernisierung. (Symbolbild) Keystone

Die Kommission befasste sich an ihrer jüngsten Sitzung mit dem Krieg in der Ukraine. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage findet sie es angebracht, das Budget der Armee zu erhöhen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Mit einer entsprechenden Motion will die SIK eine schrittweise Erhöhung der Armeeausgaben anstossen: Bis 2030 sollen diese mindestens ein Prozent des Bruttoinlandprodukts betragen, etwa 7 Milliarden Franken. Dies entspräche einer Erhöhung um rund 2 Milliarden.