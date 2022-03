Ukraine-Krieg 80 Millionen Franken: Schweiz erhöht humanitäre Hilfe Angesichts der grossen Not der ukrainischen Bevölkerung handelt der Bundesrat. Er hat entschieden, die humanitäre Hilfe auf 80 Millionen Franken aufzustocken. 11.03.2022, 10.55 Uhr

Ein Viertel der Hilfe geht an Nachbarländer wie Moldawien, die geflohenen Ukrainern Schutz bieten. Keystone

Als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine sind schätzungsweise 12 Millionen Menschen auf Nothilfe angewiesen. Viele haben keinen Zugang zu Strom, Wasser, Lebensmitteln und anderen Gütern der Grundversorgung. Millionen von Menschen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Gemäss UNO-Flüchtlingshilfswerk sind bereits über zwei Millionen Menschen in Nachbarländer geflüchtet.

Auch die Schweiz zeigt sich solidarisch. Der Bundesrat hat am Freitag beschlossen, die humanitäre Hilfe in der Ukraine und der Region auf 80 Millionen Franken zu erhöhen, wie das Aussendepartement (EDA) in einer Mitteilung schreibt. Dadurch trage die Schweiz «ihrer humanitären Tradition Rechnung» und zeige sich «solidarisch mit der notleidenden ukrainischen Bevölkerung», heisst es weiter.

Geld für Hilfsorganisationen

Die Schweiz hat bislang mehr als 500 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine sowie nach Polen und Moldawien geschickt. Das Unterstützungspaket der Schweiz beläuft sich in dieser ersten Phase auf 8 Millionen Franken.

Der Löwenanteil der neuen Gelder ist für die Unterstützung der zurückgebliebenen Bevölkerung in der Ukraine vorgesehen. Ein Viertel fliesst in die Nachbarländer und kommt den geflohenen Menschen zu Gute. Die Mittel gehen an verschiedene UNO-Unterorganisationen sowie internationale und lokale Hilfsorganisationen. Von den 80 Millionen tragen das EDA und das Justizdepartement 27 Millionen bei. Der Rest sind zusätzliche Mittel und müssen vom Parlament bewilligt werden. (rwa)