Liechtenstein übernimmt alle EU-Sanktionen

Ukraine-Konflikt Anders als die Schweiz: Liechtenstein übernimmt sämtliche EU-Sanktionen Das Fürstentum Liechtenstein trägt die Sanktionen der EU-Länder vollumfänglich mit. Damit geht es einen Schritt weiter als die Schweizer Regierung. 25.02.2022, 20.00 Uhr

Liechtenstein übernimmt sämtliche EU-Sanktionen gegen Russland. Im Bild russische Truppen in der Nähe von Krim. Keystone

Angesichts der Eskalation des Ukraine-Konfliktes hat die Regierung in Liechtenstein am Freitag beschlossen, die EU-Sanktionen «autonom nachzuvollziehen», wie es in einer Mitteilung heisst. Dies bedeutet, dass das Fürstentum die am Mittwoch beschlossenen Sanktionen «vollständig» übernimmt. Basis dafür bilde das Gesetz über die Durchsetzung internationaler Sanktionen.