Transphobie: Organisation verlangt von Maurer Entschuldigung

Ueli Maurer «Solange es kein ‹Es› ist, geht es ja noch»: Transgender Netzwerk Schweiz verlangt Entschuldigung von Ueli Maurer Ob ein Mann oder eine Frau seinen Bundesratssitz übernehme, sei ihm gleich, sagt Ueli Maurer. «Solange es kein ‹Es› ist, geht es ja noch». Jetzt wird dem SVP-Magistraten in den sozialen Medien Transphobie vorgeworfen. Kari Kälin, André Bissegger 30.09.2022, 18.47 Uhr

Ueli Maurers Aussage bei seiner Rücktrittskonferenz sorgt für rote Köpfe. Silja Hänggi/CH Media Video Unit

Er habe immer sehr gerne mit Frauen zusammengearbeitet, sagte Ueli Maurer an der Pressekonferenz, an der er seinen Rücktritt erklärte. Ob ein Mann oder eine Frau seine Nachfolge antrete, sei ihm gleich. So weit so gut. Dann schob der Finanzminister, der Ende Jahr seine Schlüssel fürs Bundeshaus abgeben wird, den Satz nach, der ihm jetzt in den sozialen Medien um die Ohren fliegt: «Solange es kein ‹Es› ist, geht es ja noch».