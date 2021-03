Übergriffe Nationalrat will nationale Anlaufstelle bei Missbrauchsfällen prüfen Für die vom Bund kontrollierten oder beauftragten Einrichtungen muss eine Anlaufstelle bei Missbrauchsfällen geprüft werden. Der Nationalrat hat ein entsprechendes Postulat angenommen. 01.03.2021, 18.17 Uhr

Bei Radio Télévision Suisse (RTS) kam es laut Medienberichten zu mehreren sexuellen Übergriffen. Keystone

(mg) Missbrauch müsse gestoppt werden, findet die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats. Und die Mehrheit der grossen Kammer folgte ihrer Kommission und nahm am Montag ein Postulat an, dass die Prüfung einer unabhängigen nationalen Anlaufstelle forderte. Die Forderung wurde im Nachgang zu den Vorwürfen von Spitzenturnerinnen in Magglingen und den sexuellen Übergriffen bei RTS laut. Die Meldestelle soll für alle vom Bund kontrollierten oder beauftragten Einrichtungen zuständig sein.