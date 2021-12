Kanton Jura verlängert Einschränkungen für private Treffen

Über die Festtage Jura verlängert Einschränkungen für private Treffen ohne Zertifikat Ohne Zertifikat sind im Kanton Jura private Treffen nur bis zu einer Gruppengrösse von zehn Personen erlaubt. Nun verlängert die Regierung diese Massnahme bis Ende Januar. 15.12.2021, 14.29 Uhr

Booster für alle vor mehr als sechs Monaten geimpften Personen: Impfzentrum Delémont. Keystone

Treffen in Innenräumen, die nicht öffentlich zugänglich sind und elf bis 30 Personen umfassen, sind im Kanton Jura weiterhin zertifikatspflichtig. Ohne Zertifikat dürfen bei Treffen in Innenräumen höchstens zehn Personen zusammenkommen. Eine Ausnahme gibt es für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren: Diese werden nicht mitgezählt. Diese heute geltende Massnahme wird über die Festtage bis am 24. Januar verlängert. Das gab die Jurassische Regierung am Mittwoch bekannt.