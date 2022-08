Trockenheit Zu wenig Wasser: Erste Älpler treiben das Vieh zurück ins Tal Den Schweizer Alpgebieten geht das Wasser aus. Betroffen ist vor allem der Jurabogen. Nun treiben erste Älpler das Vieh zurück ins Tal. Doch dort ist die Situation nicht besser. André Bissegger Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ende Juli flog die Armee Wasser auf eine Alp im Kanton Obwalden. Keystone

Es ist jeden Herbst ein Ereignis: Nach mehreren Monaten auf der Alp kehren die Viehherden ins Unterland zurück. Dieses Jahr könnte alles anderes sein. Denn der heisse und trockene Sommer setzt den Schweizer Bergbauern zu. Verschiedenen Alpgebieten droht das Wasser auszugehen.

«Besonders dramatisch ist die Situation im Jurabogen, in gewissen Teilen der Voralpen und in Regionen, in denen es in den vergangenen Wochen kaum Gewitter gegeben hat», sagt Selina Droz. Sie ist Geschäftsführerin des Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verbands (SAV) und betreibt selbst einen Bergbetrieb im Jura.

Verschärft wird das «besonders ausgeprägte Wasserdefizit» dadurch, dass bereits im Winter und Frühling nur wenig Regen fiel. Weniger dramatisch ist die Situation laut Droz noch in der Zentralschweiz und den Kantonen Graubünden, St.Gallen und Appenzell. «Aber das kann sich ändern.»

1000 Rinder in der Region Neuenburg sind bereits im Tal

Eine Kuh braucht täglich 100 Liter Wasser. Fehlt dieses, bleibt den Älplern nichts anderes übrig, als die Tiere zurück ins Tal zu bringen. Im Waadtländer Jura ist dies bereits geschehen, wie Eric Mosimann von der Waadtländer SAV-Sektion sagt. Konkrete Zahlen kann er nicht nennen, aber er rechnet auch in den nächsten Tagen mit weiteren Alpabzügen.

Dramatisch ist die Situation in der Region Neuenburg. Der Präsident der Berner SAV-Sektion, Ernst Wandfluh, weiss, dass dort bereits gegen 1000 Rinder frühzeitig von der Alp zurückgekehrt sind. «Ein vorzeitiger Alpabzug ist auch bei uns ein grosses Gesprächsthema», sagt er. Zum Beispiel im Berner Oberland: Dort seien zwar noch fast alle Tiere oben, trotzdem rechnet er mit einer früheren Rückkehr ins Tal.

Dabei hat es in den Alpen noch genug Gras – etwa im Gebiet Simmental. Wandfluh höre aber von Quellen, die versiegen oder nur noch einen Bruchteil der sonstigen Mengen liefern. Oder von Bächen, die austrocknen. Nahrung liesse sich über eine kurze Zeit kompensieren, nicht aber das Wasser.

Auch im Kanton Freiburg sind die meisten Tiere noch auf dem Berg, wie Frédéric Ménétrey von der Freiburger Sektion bestätigt. «Das Klima ist im Sommer für die Tiere in der Höhe auch besser.» Er geht davon aus, dass die Bauern die Tiere so lange wie möglich oben lassen, aber wohl dennoch früher zurückkehren werden als geplant.

Winterfutter möglichst sparen

Damit lösen sich die Sorgen nicht in Luft auf. Kehren die Tiere früher von der Alp zurück, wartet das nächste Problem. «In den kritischen Regionen hat es auch auf den Heimbetrieben kein Futter mehr», sagt Selina Droz. «Die Tiere müssen mit den Wintervorräten gefüttert werden und dieses Futter fehlt dann natürlich im Winter.»

Nicht immer reicht diese Massnahme zur Überbrückung. Im Kanton Waadt habe der Mangel an Futter dazu geführt, dass einige Bauern ihre Tiere verkauft oder Futter ausserhalb des Betriebs gekauft hätten, so Eric Mosimann.

Auch die Kantone anerkennen die aussergewöhnliche Situation. So verzichten etwa Waadt und Bern darauf, die Sömmerungsbeiträge zu kürzen, wenn die Alp früher verlassen werden muss. Dieses Geld fliesst in die Sömmerungsbetriebe und deckt einen Teil der laufenden Kosten – für Löhne und Infrastruktur wie Gebäude, Strassen und Wasserversorgung.

Bergbauern nutzen jede Möglichkeit

Als kurzfristige Massnahme und Notprogramm wird nun wenn möglich Wasser auf die Alpen gefahren, gepumpt oder geflogen. In der Pflicht stehen dabei zuerst die Bergbauern und die Kantone. Die Waadt hat etwa Mitte Juli an zwei Orten im Vallée de Joux grosse Schiffscontainer aufgestellt. Diese werden von Lastwagen mit Wasser aus dem Lac de Joux gefüllt.

Sind schliesslich alle Mittel ausgeschöpft, können die Kantone ein Hilfsbegehren an die Armee stellen. Das Verteidigungsdepartement (VBS) hat die sogenannten Assistenzdienste bis maximal Ende August bewilligt. Dabei unterstützt die Armee die Bergbauern im Rahmen der militärischen Katastrophenhilfe.

Armee genehmigt Freiburger Gesuch

Voraussetzung ist, dass die sogenannte Subsidiarität gegeben ist – «also sämtliche zivilen Mittel ausgeschöpft oder nicht vorhanden sind», heisst es von Seiten Armee. Sie biete aber auch sonst Hand und vermiete Material wie Wasserbehälter, Leitungen oder Pumpen. So flogen Militärhelikopter Ende Juli bereits Wasser auf zwei Alpen im Kanton Obwalden. Weniger Erfolg hatte der Kanton Glarus, dessen Gesuch genau wegen der fehlenden Subsidiarität abgelehnt worden ist.

Dafür genehmigte die Armee am Donnerstag ein Gesuch des Kantons Freiburg und startete am Nachmittag sogleich die ersten Versorgungsflüge. Das Wasser bezog die Luftwaffe aus dem Lac de Montsalvens und flog zuerst die Alp Les Merlas an.

Ende Juni folg ein Superpuma der Armee Wasser auf eine Obwaldner Alp. Video: Urs Flüeler / Keystone-SDA

Alpbetriebe sind auf Armee angewiesen

Der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband will die Armee in die Pflicht nehmen. Dabei geht es ums Geld. «Für den einzelnen Alpbetrieb sind die Kosten für private Helikopterflüge fast nicht tragbar», betont Droz. «Die Alpwirtschaft ist darauf angewiesen, dass die Armee die Flüge übernimmt.»

Ins gleiche Horn stiess kürzlich auch Verbandspräsident und SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal. «Bisher war die Armee auch in Notsituationen bereit, diesen Dienst gratis zu leisten», sagte er in einem Interview. Jetzt hätte sie jedoch mitgeteilt, «dass sie nur noch fliege, wenn private Anbieter keine Zeit mehr haben». Für von Siebenthal ist klar: «Wir sind jetzt in einer Notsituation, und ich bin der Ansicht, dass die Armee diese Aufgabe übernehmen muss.»

Das sieht auch der Schweizerische Bauernverband so. «Wir erwarten, dass das Militär bei entsprechenden Anfragen aus den Kantone auch hilft, wenn es zu Wasserengpässen bei der Versorgung der Tiere kommt», teilt er mit. Der Verband selbst kann nicht viel tun, um die Not der Älpler zu lindern, da die Situation im Alpgebiet regional sehr verschieden sei und nationale Massnahmen nur «wenig Sinn» ergeben würden. Sinnvolle Massnahmen könnten dagegen Kantone ergreifen. Dazu zähle die Möglichkeit, extensive Flächen frühzeitig zu beweiden.

Lange Trockenperioden häufen sich

Klar ist: Das Problem wird nicht einfach so verschwinden. Selina Droz stellt fest, dass sich die langen Trockenperioden im Sommer häufen. In ihrem Betrieb auf knapp 1000 Metern über Meer seien von den letzten zehn Jahren sieben im Sommer zu trocken gewesen. Die Folge: «In diesen Jahren mussten wir sehr viel Futter für den Winter zukaufen.»

Für Droz braucht es deshalb langfristig angepasste Lösungen, damit auch in trockenen Jahren genügend Tränkewasser auf den Alpen vorhanden ist. Sie denkt dabei an Infrastrukturprojekte für die verbesserte Wasserversorgung, also grössere Speicherkapazitäten oder Neuerschliessungen. «Das sind oft regionale Projekte, es braucht also eine Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure», sagt Droz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen