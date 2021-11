CO2-Ausstoss: Gleiche Regeln auch für Ferrari und Co.

TREIBHAUSGAS Gleiche Regeln bei CO2-Ausstoss: Nun geht es Ferrari und Co. an den Auspuff Luxusmarken wie Ferrari, Lamborghini und Aston Martin werden bei der C0 2 -Abgabe deutlich höhere Grenzwerte zugestanden. Damit ist bald Schluss. Der Bundesrat schiebt der Ungleichbehandlung einen Riegel. Reto Wattenhofer 24.11.2021, 12.19 Uhr

Bei den CO 2 -Emissionen sollen alle Fahrzeuge gleich behandelt werden, findet das Parlament. (Symbolbild) Keystone

Für Neuwagen gelten seit 2012 Vorschriften bei den CO 2 -Emissionen. Die Flotte jedes Importeurs muss eine individuelle Zielvorgabe einhalten. Überschreitet er diese, wird eine Sanktion fällig. 2018 betrugen die Strafzahlungen rund 31 Millionen Franken. Nur: Während für Importe von grossen Fahrzeugmarken einheitliche Regeln gelten, sind die CO 2 -Abgaben für Klein- und Nischenmarken separat definiert. Dazu zählen nach Definition des Bundes «Nischenhersteller» wie Subaru, Jaguar, Land Rover und «Kleinhersteller» wie Aston Martin, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Chevrolet und Buick.

Nun handelt der Bundesrat. Ab 2022 müssen die Autoimporteure auch für die klimaschädlichsten Fahrzeuge Sanktionen bezahlen, wenn sie die CO 2 -Zielwerte verfehlen. Der Bundesrat hat am Mittwoch die entsprechende Verordnung überarbeitet und per 1. Januar in Kraft gesetzt, wie es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Umwelt heisst.