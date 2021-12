Transport Für Klimaziele: Schienengüterverkehr muss sich weiter entwickeln Im Gegensatz zum Güterverkehr in den Alpen gibt es für denjenigen in der Fläche kein Verlagerungsziel. Der Bundesrat will nun klären, wie der Schienengüterverkehr in der Fläche ausgerichtet werden soll. 17.12.2021, 15.40 Uhr

Eine wichtige Frage beim Schienengüterverkehr in der Fläche ist, wie er zu den Klimazielen beitragen kann. (Symbolbild) Keystone

Der Güterverkehr in der Fläche muss nach dem Gesetz grundsätzlich eigenwirtschaftlich erfolgen. Gemäss Bundesamt für Verkehr (BAV) ist das für allem für den Einzelwagenladungsverkehr von SBB Cargo schwierig. Der Grund: Die Transporte aus einzelnen Wagen mit unterschiedlichen Gütern müssen aufwendig zusammengestellt werden. Das teilte das BAV am Freitag mit. Der Bundesrat hat daher an seiner Sitzung entschieden, die künftige Ausrichtung des Schienengüterverkehrs in der Fläche zu klären – gerade auch in Zusammenhang mit den klimapolitischen Zielen der Schweiz.