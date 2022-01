Transplantationen Trotz Corona: Zahl der Organspenden ist 2021 leicht gestiegen Im letzten Jahr haben 166 Menschen ein oder mehrere Organe gespendet. Das sind etwas mehr als im Vorjahr. Angesichts der tiefen Spendenbereitschaft ist die Warteliste lang. Reto Wattenhofer 20.01.2022, 10.27 Uhr

Am Universitätsspital Lausanne nehmen Ärzte eine Transplantation einer Niere vor. (Archivbild) Keystone

2021 wurden in der Schweiz 484 Organe von verstorbenen Personen transplantiert, wie Swisstransplant am Donnerstag mitteilte. Trotz Coronakrise sei die Zahl stabil geblieben. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bleibt die Spenderate hierzulande jedoch tief. So verzeichnet die Schweiz gemäss Zahlen von 2020 rund 17 Organspenderinnen und -spender pro Million Einwohner.