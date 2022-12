Transparenz im Energiebereich Für nächsten Winter: Bundesrat diskutiert Eckwerte für neues Versorgungsgesetz Im laufenden Winter ruft der Bund zum Energiesparen auf und legte im Elektrizitäts- und Gasbereich teure Reserven an. Um sich auf den Winter 2023/24 vorbereiten zu können, will der Bundesrat mit einem dringlichen Gesetz Transparenz im Energiebereich schaffen. Samuel Thomi 21.12.2022, 13.11 Uhr

Im Winter 23/24 dürfte die Gasversorgung noch kritischer sein als im laufenden Winter, glaubt der Bund. Keystone

Namentlich den Gasmarkt will sich die Landesregierung zur Brust nehmen. Dort gebe es aktuell weder eine nationale Netzgesellschaft noch eine Regulierungsbehörde, schreibt das Bundesamt für Energie (BFE) am Mittwoch in einer Mitteilung. Fazit: «Das erschwert die Umsetzung von Massnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung von Mangellagen» Weiter hat der Bundesrat das BFE beauftragt, «eine klare Grundlage für den Zugang zu versorgungsrelevanten Daten» auszuarbeiten. Mit denen soll dann die Öffentlichkeit über die Entwicklung der Lage informiert werden.