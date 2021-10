Fast 1 Million Übernachtungen: TCS-Campingplätze beliebt wie nie

Tourismus Fast eine Million Übernachtungen: TCS-Campingplätze beliebt wie nie Trotz Regen und tiefen Temperaturen: Die 24 TCS-Campingplätze haben per Ende September 940'000 Logiernächte verzeichnet. Das sind 50 Prozent mehr als 2019 und ein neuer Rekord. 20.10.2021, 11.15 Uhr

Glamping wird immer beliebter. So wie hier auf dem TCS-Campingplatz in Buochs NW am Vierwaldstättersee. Keystone

Die Coronapandemie mit den Reisebeschränkungen führte in der Schweiz zu einem Camping-Boom. Das merkt auch der TCS, der mit bislang 940'000 Übernachtungen im Jahr 2021 einen neuen Rekord verzeichnet. Gegenüber 2020 sei dies eine Zunahme von 30 Prozent, teilte der TCS am Mittwoch mit. Allerdings ist der Vergleich nur beschränkt möglich, da die Campingplätze damals wegen Corona erst am 6. Juni öffnen konnten.