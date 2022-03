Tödlicher Unfall 10 Jahre Busunglück von Siders: Gedenkfeier mit Ignazio Cassis und belgischen Premier Der Kanton Wallis organisiert eine Gedenkfeier zum zehnten Jahrestag des tragischen Busunfalls von Siders. Erwartet werden neben Bundespräsident Ignazio Cassis auch ausländische Regierungschefs. 04.03.2022, 09.26 Uhr

Die Unfallursache konnte nicht vollends geklärt werden. Ein Gutachten nannte eine Unachtsamkeit oder einen Schwächeanfall des Chauffeurs als wahrscheinlichsten Grund. Keystone

Der Unfall schockierte ganz Europa: Bei einem Busunfall am 13. März 2012 waren auf der Autobahn A9 nahe Siders 22 Kinder und sechs Erwachsene ums Leben gekommen. Weitere 24 Kinder wurden teilweise schwer verletzt. Ein belgischer Reisecar war damals frontal in eine Nothalte-Nische eines Tunnels geprallt.

Zum Gedenken an den zehnten Jahrestag des tragischen Unglücks organisiert der Kanton Wallis am 13. März eine Feier für die Opfer. Diese findet in Anwesenheit der Familien der Opfer und des Bundespräsidenten Ignazio Cassis statt, wie der Kanton am Freitag mitteilte.

Auch der belgische Premierminister Alexander De Croo und der niederländische Staatsminister Piet Hein Donner sowie zahlreiche weitere Personen der Politik und Justiz werden an der Gedenkfeier teilnehmen. Dabei soll eine Gedenktafel mit den Namen der Opfer enthüllt werden. (dpo)