Todesursachen Im März 2020 starb jeder zehnte Mann an Corona Bei 10 Prozent der verstorbenen Männer und bei 6 Prozent der Frauen war im März 2020 Corona die Haupttodesursache. Das zeigt eine neue Statistik, bei der erstmals Covid-19 als Todesursache ausgewiesen wird. 23.12.2021, 09.12 Uhr

Im März 2020 starben in der Schweiz erstmals Personen wegen Corona. (Symbolbild) Keystone

Ende Februar 2020 wurden in der Schweiz die ersten Coronafälle nachgewiesen. Bereits im März war bei 576 Sterbefällen auf dem Todesursachenzertifikat Covid-19 als Haupt- oder Begleitursache angegeben. Insgesamt starben 547 Personen an Corona, davon 344 Männer und 203 Frauen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Damit war das Virus bei 10 Prozent der verstorbenen Männer und bei 6 Prozent der verstorbenen Frauen die Haupttodesursache.

Gemäss BFS waren vor allem Personen ab 65 Jahren betroffen. Zudem hatten 91 Prozent von ihnen mindestens eine Begleiterkrankung – entweder eine Vorerkrankung oder eine Folgekrankheit. Dazu zählen etwa Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen.

In den Monaten Januar bis März 2020 starben in der Schweiz insgesamt 18'501 Personen. Wie in den Vorjahren erlagen sie vor allem an Herz-Kreislauf-Erkrankungen (27 Prozent der Männer und 31 Prozent der Frauen). 25 Prozent der Männer und 19 Prozent der Frauen starben an Krebs. (abi)