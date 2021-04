Todesfall Früherer Fernsehdirektor Peter Schellenberg 81-jährig gestorben Peter Schellenberg war 16 Jahre lang Direktor des Schweizer Fernsehens. Nun ist der Zürcher im Alter von 81 Jahren verstorben. Unter ihm entstand unter anderem die Sendung «10 vor 10». 18.04.2021, 07.28 Uhr

Schellenberg leitete die Geschicke beim Fernsehen für 16 Jahre, so lange wie keiner seiner Vorgänger. Keystone

(agl) Schellenberg ist am vergangenen Donnerstag gestorben. Dies bestätigte die SRG gegenüber verschiedenen Medien, nachdem zunächst die «NZZ am Sonntag» darüber berichtet hatte. Der Moderator und Journalist Schellenberg leitete das Schweizer Fernsehen als Direktor ab 1988 für insgesamt 16 Jahre, so lange wie keiner seiner Vorgänger. Unter seiner Leitung wurde SF DRS gründlich umgebaut.

So entstand während Schellenbergs Zeit die Nachrichtensendung «10 vor 10», zudem führte er den Infokanal ein und setzte auf Eigenproduktionen wie «Viktors Programm» und «Lüthi und Blanc». Ende 2003 übergab Schellenberg die Leitung an Ingrid Deltenre. Nach seiner Pensionierung machte er für Radio Munot eine zweiwöchentliche Jazz-Sendung, lebte in Zürich und Marseille. Schellenberg hinterlässt eine Frau und zwei Söhne.