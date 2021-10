Todesfall Expo-02-Macher Martin Heller stirbt nach schwerer Krankheit Martin Heller, der künstlerische Direktor der Expo-02, ist nach schwerer Krankheit verstorben. Er wurde 69 Jahre alt. 22.10.2021, 14.18 Uhr

Martin Heller ist tot. Eine Familienangehörige bestätigte am Freitag gegenüber CH Media ein entsprechende Meldung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Heller verstarb in der Nacht auf Freitag nach schwerer Krankheit in Zürich.