Tierwohl Massentierhaltungsinitiative hat bei Ständeräten schweren Stand Kein Handlungsbedarf: Wie bereits im Nationalrat stossen die Massentierhaltungsinitiative und der bundesrätliche Gegenvorschlag in der ständerätlichen Kommission auf Widerstand. 14.01.2022, 18.30 Uhr

Die Massentierhaltungsinitiative stösst im Parlament auf Ablehnung. (Archivbild) Keystone

Nachdem der Nationalrat die Massentierhaltungsinitiative und den bundesrätlichen Gegenvorschlag in der Wintersession abgelehnt hat, finden die Vorlagen auch in der ständerätlichen Wirtschaftskommission (WAK-S) kein Gehör. Sie beantragt mit 9 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung, die Initiative abzulehnen. Auch auf den Gegenentwurf soll nicht eingetreten werden, wie sie ihrem Rat mit 8 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung empfiehlt. Das teilten die Parlamentsdienste am Freitag mit.