Tierseuchen Bundesrat will schweizweites Vorgehen gegen die Moderhinke Ab 2024 startet ein schweizweites Programm zur Bekämpfung der Moderhinke. Die Krankheit ist für die Tiere sehr schmerzhaft und hat für die Tierhalter finanzielle Belastungen zur Folge. 31.03.2021, 13.17 Uhr

Bundesrat will mehr Prävention: Tierseuchenübung auf einem Schweizer Bauernhof. (Symbolbild) Boris Bürgisser

(wap) Die Moderhinke ist in der Schweiz weit verbreitet: Jede sechste Schaf ist betroffen. Nun will der Bundesrat die Anstrengungen zur Bekämpfung der Tierseuche national koordinieren. Er habe die Moderhinke deshalb als «zu bekämpfende Seuche» in die Tierseuchenverordnung aufgenommen, teilte er am Mittwoch mit. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) habe ein entsprechendes Programm erarbeitet. Dieses soll fünf Jahre dauern und im Oktober 2024 anlaufen. Damit bleibt genügend Zeit für eine gründliche Vorbereitung.