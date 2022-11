Tierschutz Paradigmenwechsel: Politik gibt Wolf zum Abschuss frei Wölfe präventiv abzuschiessen ist in der Schweiz verboten. Geht es nach dem Ständerat, soll sich das ändern. Unterstützung signalisiert nun auch die zuständige Kommission des Nationalrates. 02.11.2022, 16.39 Uhr

Die Politik möchte die Hürden zum Abschuss von Wölfen deutlich senken. (Symbolbild) Keystone

Es geht um nichts weniger als einen Paradigmenwechsel. Wölf sollen bereits präventiv abgeschossen werden dürfen, um künftige Schäden oder Gefährdungen zu verhindern. Nicht mehr entscheidend wäre, welche Schäden ein Tier oder ein Rudel in der Vergangenheit verursacht hat. Ein grösserer Handlungsspielraum soll auch beim Abschuss einzelner Tieren bestehen: Neu sollen Wölfe, die ihre natürliche Scheu verlieren, zunehmend in Siedlungen auftauchen und so zum Risiko werden, erlegt werden können.