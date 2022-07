Tierquälerei Mehrere Mitarbeiter des Veterinäramtes im Fall «Hefenhofen» angeklagt Die Staatsanwaltschaft hat gegen vier Mitarbeiter des Veterinäramtes des Kantons Thurgau Anklage erhoben. Es geht um Verfehlungen im Zusammenhang mit dem Fall «Hefenhofen». 27.07.2022, 10.00 Uhr

Der Hof von Ulrich K. wurde im August 2017 geräumt. (Archivbild) Keystone

Der Fall «Hefenhofen», der in den vergangenen Jahren landesweit für Schlagzeilen sorgte, hat für das Thurgauer Veterinäramt Konsequenzen. Dem ehemaligen Amtsleiter und Kantonstierarzt sowie weiteren Mitarbeitern werden in der am Dienstag eingereichten Anklageschrift «diverse strafrechtlich relevante Verfehlungen» vorgeworfen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Thurgau am Mittwoch mit.