Spezialisten sollen nach dem Uni-Abschluss im Land bleiben

Teure Spezialisten Fachkräftemangel: Spezialisten aus Drittstaaten sollen nach Hochschulabschluss bleiben Gewisse Spezialisten aus Drittstaaten mit einem Schweizer Master- oder Doktor-Abschluss sollen ohne Kontingentierung auf den Arbeitsmarkt. Mit dieser Massnahme will der Bundesrat den Fachkräftemangel bekämpfen. 19.10.2022, 12.17 Uhr

Hochschulabsolventen aus Drittstaaten sollen in bestimmten Fällen von einer gezielten Zulassung profitieren. (Symbolbild) Keystone

Auslöser für die Reform ist eine überwiesene Motion des St.Galler FDP-Nationalrates Marcel Dobler: «Wenn die Schweiz teure Spezialisten ausbildet, sollen sie auch hier arbeiten können», fordert diese. Am Mittwoch hat die Regierung nun eine entsprechende Ausnahmeregelung beschlossen. Sie gilt für Angehörige von Drittstaaten, die also nicht unter die Verträge zur Personenfreizügigkeit mit der EU fallen, und sie betrifft nur Bereiche, in denen Fachkräftemangel herrscht.