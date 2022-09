Unter Trommelwirbel wurde Cassis am Nachmittag auf der Piazza Riforma in Lugano von der Bevölkerung empfangen. Cassis war am 8. Dezember 2021 mit 156 Stimmen zum Bundespräsidenten gewählt worden. Die offizielle Feier musste aber wegen der Corona-Pandemie auf September verschoben worden.

Julien Grindat, SDA 14.09.2022, 19.23 Uhr