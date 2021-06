Terrorismus: Gegner warnen vor gefährlichem Bruch mit Rechtsstaat

Terrorismus Befürworter atmen auf – Gegner bedauern «gefährlichen Bruch mit dem Rechtsstaat» Das Stimmvolk möchte die Schrauben gegen potenzielle terroristische Gefährder anziehen. Während sich Befürworter erfreut zeigen, warnen Gegner vor einem Bruch mit dem Rechtsstaat. Samuel Thomi 13.06.2021, 14.58 Uhr

Die Schweizer Stimmbevölkerung stellt sich am Sonntag deutlich hinter neue polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Keystone

Zwar dürfte das Schweizer Stimmvolk am Sonntag mit 57 Prozent Ja sagen zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT). An den tiefen Gräben, die sich im Abstimmungskampf aufgetan haben zwischen Befürwortern und Kritikern dieser Einschränkung der persönlichen Freiheit, vermag das deutliche Resultat jedoch nichts zu ändern.

«Wir können uns heute zwar über das Resultat freuen, müssen aber bereits morgen weiter kämpfen für die Sicherheit in unserem Land», sagte die Aargauer FDP-Nationalrätin Maja Riniker am Sonntag gegenüber SRF. Die Befürworterin rief dabei in Erinnerung, dass die Polizei die neuen Möglichkeiten brauchen würde. Sie verwies dabei auf terroristisch motivierte Vorfälle in Morges oder Lugano.

«Froh» reagierte auch Ida Glanzmann auf die sich abzeichnende Annahme der Vorlage. Damit würden mögliche Täter in Zukunft nicht weiter geschützt, sagte die Luzerner Die Mitte-Nationalrätin gegenüber Fernsehen SRF. Gerade bei Jugendlichen könne man mit präventiven Massnahmen, wie sie nun vom Volk beschlossen wurden, in der Regel viel erreichen.

Was die Gegner der Niederlage positives abgewinnen

«Heute ist ein rabenschwarzer Tag für die Menschenrechte», kommentierte dagegen Juso-Präsidentin Ronja Jansen die Niederlage. Damit habe die Schweiz nun das repressivste Terrorismus-Gesetz Europas. Tobias Vögeli, Co-Präsident der Jungen GLP, sieht nun den Bundesrat in der Pflicht. Dieser müsse dafür sorgen, dass die Polizei die neuen Möglichkeiten nicht missbrauche. Die Grünen kündigten bereits an, einen Vorstoss im Parlament einzureichen für eine präzisere Definition von Gefährdern.

Die JGLP hatte mit den Jusos, den Jungen Grünen und der Piratenpartei das Referendum gegen das PMT ergriffen. Ebenso Unterschriften gesammelt haben die «Freunde der Verfassung». Sie haben sich bislang jedoch nicht zum Abstimmungsausgang geäussert.

Enttäuscht reagierte am Sonntag auch Amnesty International Schweiz auf den Volksentscheid. «Dieses Gesetz ist ein gefährlicher Bruch mit rechtsstaatlichen Prinzipien», wird Kampagnenleiter Patrick Walder in einer Mitteilung zitiert. Das neue Gesetz richte sich nicht nur gegen terroristische Gefährder, sondern könne auch zur Verfolgung von Menschen dienen, welche politischen Protest äusserten. Die Piratenpartei kann der Niederlage allerdings auch etwas Positives abgewinnen. Die stetig sinkende Zustimmung für das PMT wertet sie als «starkes Signal». Sprich: Je mehr sich Herr und Frau Schweizer mit der Vorlage auseinandergesetzt hätten, sei die Ablehnung gestiegen.