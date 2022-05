Telekommunikation Grundversorgung: Bund verlängert Konzession mit Swisscom ein Jahr Da offen ist, was Anbieter künftig alles in der Grundversorgung für Telefon und Internet leisten müssen, wird die Neuvergabe der Konzession vertagt. Und so bleibt der Auftrag vorerst bei der Swisscom. 19.05.2022, 08.59 Uhr

Mindestens bis Ende 2023 bleibt der Auftrag für die Grundversorgung in der Telekommunikation bei der Swisscom. Keystone

Die Swisscom ist bis mindestens Ende 2023 in der Schweiz der Grundversorger in der Telekommunikation. Die Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom) hat die bestehende Grundversorgungskonzession der Swisscom unverändert um ein Jahr verlängert, wie sie am Donnerstag mitteilt. Dieser Schritt war erwartet worden, bereits im Dezember hatte die ComCom das angekündigt.

Eigentlich werden die Konzessionsvergaben in der Grundversorgung für einen längeren Zeitraum gewährt. Da der Bundesrat derzeit daran ist, in einer Revision der Verordnung über Fernmeldedienste den Umfang der Grundversorgung mit Telekommunikationsdiensten neu festzulegen, hat sich die ComCom nun zu dieser kurzen Verlängerung entschieden. Bei den angedachten Anpassungen geht es unter anderem darum, die Geschwindigkeit des Internetzugangs in der Grundversorgung zu erhöhen.

Es bestehe «aktuell keine stabile rechtliche Grundlage für eine Neuvergabe der Grundversorgungskonzession», schreibt die ComCom. Die künftige Grundversorgungskonzession werde erst erteilt, wenn der Bundesrat über den Inhalt der Grundversorgung entschieden hat. Die Kommunikationskommission geht davon aus, dass «die nächste Grundversorgungskonzession per Anfang 2024 in Kraft treten wird», schrieb sie schon im vergangen Dezember. Die Grundversorgung umfasse «ein Angebot an Telecom-Diensten, die landesweit allen Bevölkerungskreisen in guter Qualität und zu erschwinglichen Preisen angeboten werden müssen», heisst es bei der ComCom. (mg)