Bundesratsjet von Guy Parmelin muss über Riga umkehren

Technische Probleme Auf Flug nach Japan: Bundesratsjet mit Parmelin muss über Riga umkehren Bundespräsident Guy Parmelin musste auf dem Weg nach Japan umkehren. Grund dafür waren technische Probleme am Bundesratsjet der Eidgenossenschaft. 23.07.2021, 15.37 Uhr

Bundespräsident Guy Parmelin musste auf dem Weg nach Japan umkehren. (Symbolbild) Keystone

Die Reise von Bundespräsident Guy Parmelin nach Japan verlief nicht nach Plan. Über der Region Riga in Lettland zeigten die technischen Überwachungssysteme der Falcon 900 des Lufttransportdienst des Bundes ein technisches Problem an einem der Triebwerke an. Kommunikationschef Urs Wiedmer bestätigte auf Anfrage von CH Media ein entsprechende Meldung des «Tages-Anzeigers» vom Freitag.