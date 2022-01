Technische Panne bei Schnelltest-Zertifikaten

Technische Panne Genesene mit Antigen-Test kriegen vorerst kein Zertifikat Die neuartigen Covid-Zertifikate für Genesene mit Antigentest lassen auf sich warten. Wegen einer technischen Störung könnten sie vorerst nicht ausgestellt werden, räumt der Bund ein. 24.01.2022, 13.00 Uhr

Nur Antigen-Schnelltests betroffen: Alle anderen Zertifikate funktionieren normal. Keystone

Weil PCR-Tests derzeit knapp sind, hatte der Bundesrat in Aussicht gestellt, dass Genesene auch mit Antigen-Schnelltests zu einem Zertifikat kommen sollen. Dies verzögert sich nun: Wie das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) am Montag via Twitter mitteilte, können Zertifikate auf Basis eines Antigen-Schnelltests wegen technischer Probleme derzeit nicht ausgestellt werden. Alle anderen Zertifikate seien von der Störung nicht betroffen, betont das BIT. Auch das Vorzeigen und Prüfen bestehender Zertifikate sei durch die Störung nicht beeinträchtigt. (wap)