Taskforce Taskforce will neues Ampelsystem für Risikoländer Wieder mehr Quarantäne und Test bei der Ankunft. Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes will schärfere Regeln für die Einreise in die Schweiz. 22.07.2021, 11.43 Uhr

Die Taskforce will wieder strengere Regeln bei der Einreise in die Schweiz. Keystone

Grün, rot, violett, grau. In diese Farbzonen will die wissenschaftliche Taskforce des Bundes die Welt einteilen. Mittels diesem Ampelsystem soll die Einschleppung des Coronavirus aus dem Ausland eingedämmt werden. Bedenkenlos ist dabei einzig die Variante «grün». Diese umfasst Länder, in denen die Anzahl der Coronafälle über 14 Tage unter 60 pro 100'000 Einwohner liegt. Liegt sie darüber, wäre das Land rot. Zirkuliert eine bedenkliche Variante in einem Land, so wäre es gemäss Taskforce violett und gibt es in einem Land nicht ausreichend Daten, so wäre es grau.