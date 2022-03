Öffnung und neue Variante führt zu Anstieg der Coronazahlen

Taskforce-Bericht Fast alle Indikatoren zeigen nach oben: Öffnung und neue Variante führt zu Anstieg der Coronafallzahlen Vor Monatsfrist hat die Schweiz praktisch alle Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus aufhoben. Dies – sowie die neue Omikron-Variante BA.2 – führte laut Taskforce seither bei praktisch allen Indikatoren zu einem signifikanten Anstieg. Samuel Thomi 15.03.2022, 19.09 Uhr

Gilt – nebst längst gängigen Hygieneregeln – auch nach zwei Jahren noch immer als guten Schutz gegen eine schwere Erkrankung: Coronaimpfung. Keystone

Geht es nach der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes, ist die Schweiz in der fünften Welle auf bestem Weg zu einem neuen Buckel. Jedenfalls steigen die Coronafallzahlen in der Schweiz seit drei Wochen wieder signifikant an. Dieser eindeutige Trend lasse sich auch in Proben des Abwassers beobachten, schreibt die Taskforce am Dienstag auf Twitter zu ihrem wöchentlichen Bericht zur allgemeinen Situation in der Schweiz.

Und auch der sogenannte R-Wert ist laut Taskforce inzwischen wieder signifikant über 1. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Die Zahl wird jeweils rückblickend geschätzt und bildet die Infektionslage von vor rund zwei Wochen ab. Laut Taskforce war der letzte Höchststand am 25. Dezember 2021 erreicht worden mit einem R-Wert von 1,5. Seit dem 19. Februar steige dieser nun aber wieder signifikant an.

Dazu beitragen dürfte laut einer aktuellen, noch nicht gegengeprüften Studie, die neue Coronamutante BA.2. Wie die Taskforce schreibt, treibt diese seit zwei Wochen auch in der Schweiz dominierende Omikron-Variante den R-Wert um 0,4 Punkte in die Höhe. Kombiniert mit den Mitte Februar beschlossenen Öffnungsschritten erklärt dies laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den Anstieg der Fallzahlen hierzulande.

Neue Variante führt nicht zu schwereren Erkrankungen

Laut eigenen Berechnungen führten die Öffnungen und die neue Omikron-Variante zu einem Anstieg des R-Wert von 1,1 auf 1,3, wie die Taskforce schreibt. Vom diesem Anstieg um 20 Prozent besonders betroffen sind laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aktuell die Über-60-Jährigen. Beim Schweregrad der Erkrankungen sind zwischen BA.2 und der ersten Omikron-Variante BA.1 laut Taskforce noch immer keine Unterschiede zu erkennen. Einzig die Todesfallzahlen sind demnach in den letzten Wochen in der Schweiz signifikant rückläufig.

Am Dienstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 29’026 neue Coronafälle gemeldet worden. Dazu kommen 184 neue Hospitalisierungen und 13 neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Der Anteil der Coronapatientinnen und Coronapatienten auf den Schweizer Intensivpflegestationen (IPS) ist leicht auf 17,1 Prozent gesunken. Auch die Auslastung der IPS insgesamt ist innert Wochenfrist leicht gesunken.