Tag der Arbeit Stadtpolizei Zürich kontrollierte mehrere hundert Demonstranten Die Stadtpolizei Zürich hat am 1. Mai einige unbewilligte Demonstrationen gestoppt. Dabei hat sie mehrere hundert Personen kontrolliert, weggewiesen und verzeigt. 02.05.2021, 09.31 Uhr

Die Stadtpolizei Zürich stoppte am Samstag mehrere illegale Demos. Keystone

(abi) Die Stadtpolizei Zürich spricht in ihrem Fazit zum 1. Mai von einem «aufwändigen Polizeieinsatz». Nachdem die bewilligten Veranstaltungen am Vormittag ohne Probleme verliefen, sei es am Nachmittag zu mehreren unbewilligten Demonstrationen gekommen. Das teilte die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung mit. Diese wurden von der Polizei gestoppt.