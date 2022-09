20 Jahre Mitglied: UNO gratuliert Schweiz – Politik schweigt

Tabu-Jubiläum UNO gratuliert Schweiz zu 20 Jahren Mitgliedschaft ++ Deiss: «Neutralität blieb gewahrt» ++ Dreifuss: «Spaltung ist leider geblieben» Vor 20 Jahren ist die Schweiz der UNO beigetreten. Dafür benötigte das Land zwar zwei Abstimmungen. Und die Diskussionen über den Sinn der Mitgliedschaft blieben. Trotzdem steht die Eidgenossenschaft nun vor dem Sprung im Sicherheitsrat. Samuel Thomi 10.09.2022, 12.17 Uhr

Vor 20 Jahren wird in Genf – aus Anlass des UNO-Beitritts – erstmals die Schweizer Fahne gehisst. Mit dabei: die damalige Bundesrätin Ruth Dreifuss. Twitter/UNGeneva

Zwar gilt die Schweiz historisch als Wiege der UNO. Denn die Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen – der gescheiterte Völkerbund – hatte seinen Sitz von 1920 bis 1946 in Genf.

Bis dann aber auch die Schweiz der UNO beitrat – die nebst New York und Wien auch wiederum in Genf einen ihrer Hauptsitze hat – sollte es allerdings Jahrzehnte dauern. Nach einer ersten Abstimmung 1986 (mit 75,7 Prozent Nein-Stimmen) sagten Herr und Frau Schweizer erst am 3. März 2002 mit 54,6 Prozent der Stimmen Ja zum UNO-Beitritt. Im Gegensatz zur ersten Vorlage handelte es sich dabei um eine Volksinitiative. Dieser stimmten knappe zwölf Kantone zu, elf lehnten ab.

Alt Bundesräte verteidigen Beitritt

Effektiv beigetreten ist die Schweiz der UNO dann aber erst am 10. September 2002 – also vor exakt 20 Jahren. Und zwar als 190. Mitgliedsland. Daran erinnern die Vereinten Nationen am Samstag in einem Tweet – und wünschen der Eidgenossenschaft «Alles Gute zum Jubiläum!»:

Als die Schweizer-Fahne am Sitz der UNO in Genf das erste Mal gehisst wurde, war Ruth Dreifuss für die Eidgenossenschaft vor Ort. Zwei Jahrzehnte später erklärt die alt Bundesrätin in einem Videostatement:

«Ich war sehr glücklich, weil die Schweiz damit auch optisch Mitglied der Weltgemeinschaft wurde.»

Persönlich habe sie «schon lange» auf diesen Moment gewartet, so die SP-Politikerin.

Aus ihrer Sicht ist die UNO-Mitgliedschaft denn auch «ein Akt der Solidarität» geblieben, wie Ruth Dreifuss in dem Video weiter sagt. Bedauerlicherweise sei «die politische Spaltung der Schweiz in dieser Frage» über die Jahrzehnte «leider geblieben».

«Unser Land hat keine Unze an Souveränität verloren»

Auch Joseph Deiss verteidigt zum Jubiläum den UNO-Beitritt:

«Nur als Vollmitglied können wir unsere Interessen im Rahmen der Völkergemeinschaft auch ebenbürtig vertreten und verteidigen»

sagt der alt Bundesrat der CVP in einem Videostatement. «Keines der Gespenster, welches von den Gegnern damals heraufbeschworen wurde, hat sich in diesen 20 Jahren gemeldet.»

Und weiter sagt der ehemalige Aussenminister und spätere Präsident der UNO-Generalversammlung:

«Unser Land hat keine Unze an Souveränität verloren.»

Das Portemonnaie ist laut Joseph Deiss in dieser Zeit «ebenfalls nicht übermässig beansprucht» worden. «Und auch die Neutralität ist gewahrt geblieben.»

Die Gegner eines Beitritts zur UNO hatten im Abstimmungskampf 2002 vor einem Souveränitäts-Verlust und hohen Kosten gewarnt. Und in der Tat wird darüber seither weiter diskutiert – erst recht seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. So will Christoph Blocher – respektive in dessen Auftrag der Solothurner Nationalrat Walter Wobmann – demnächst mit der Unterschriftensammlung für eine Neutralitätsinitiative beginnen.

Zum Beispiel der SVP-Nationalrat – und spätere Bundesrat – Christoph Blocher bekämpfte 2002 den UNO-Beitritt – hier an einem Podium in Arbon. Susann Basler

Ganz aussen vor war die Schweiz in der Weltgemeinschaft allerdings auch ohne UNO-Mitgliedschaft nicht gestanden. Bereits vor dem Beitritt hat sich die Eidgenossenschaft etwa in gewissen Unterorganisationen engagiert. Dies trotz ihrer Neutralität.

Vor Sprung in höchstes Gremium der Welt

Dennoch gibt der Umgang damit auch heutzutage weiter zu reden. Und das trotz den bisher gemachten Erfahrungen. Steht das Land aktuell etwa doch kurz vor dem Sprung in den UNO-Sicherheitsrat. Ab 2023 wird die Schweiz nämlich für zwei Jahre als eines von fünf nichtständigen Mitgliedern Einsitz nehmen in einem der mächtigsten Gremien der Welt.

Das Aussendepartement in Bern (EDA) wertete die 187 von 190 Stimmen in der Generalversammlung im Juni als «starker Ausdruck der Unterstützung und des Vertrauens», den die Schweiz in der Weltgemeinschaft geniesse. Das schrieb das EDA nach der Wahl auf Twitter.

Um das aktuelle Jubiläum dagegen machen Schweizer Politikerinnen und Politiker derweil einen grossen Bogen. Es scheint ein grosses Tabu zu sein. Der Bundesrat – respektive Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis – haben sich bislang jedenfalls nicht zum 20. Jahrestag der UNO-Mitgliedschaft der Schweiz vom Samstag geäussert.