Jugendkommission unterstützt Tabakinitiative

Tabakwerbung Kommission für Kinder- und Jugendfragen unterstützt Werbeverbot für Tabak Die Initiative «Kinder ohne Tabak» erhält Unterstützung von der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen. Diese fordert seit Jahren mehr Jugendschutz. 17.01.2022, 15.55 Uhr

Die Initiative will , dass Kinder und Jugendliche keine Tabakwerbung mehr zu sehen bekommen. Keystone

Sie habe sich bereits während der Beratung des Tabakproduktegesetzes im Parlament dafür eingesetzt, dass Kinder und Jugendliche künftig nicht mehr von Tabakwerbung erreicht werden können, schreibt die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen (EKKJ) am Montag in einer Mitteilung. Dennoch habe das Parlament im letzten Jahr ein Gesetz verabschiedet, das weiterhin Tabakwerbung in Gratiszeitungen und Sponsoring von Festivals durch die Tabakindustrie erlaube.