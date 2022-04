Marco Chiesa fordert Rückkehr zur bewaffneten Neutralität

SVP-Delegiertenversammlung SVP fordert Rückkehr zur «dauernden, bewaffneten, umfassenden» Neutralität Die SVP werde sich vehement für Neutralität, Landesverteidigung und eine sichere und unabhängige Energieversorgung einsetzen- Dies kündigte Präsident Marco Chiesa an. Peter Walthard 09.04.2022, 10.30 Uhr

SVP-Präsident Marco Chiesa wirft den anderen Bundesratsparteien Gleichgültigkeit gegenüber der Neutralität vor. Keystone

Für alle anderen Parteien sei die Neutralität der Schweiz nur noch eine Floskel, sagte SVP-Präsident Marco Chiesa am Samstag an der Delegiertenversammlung in Chur. Dabei sei es die bewaffnete Neutralität, die die Schweiz seit über 200 Jahren vor blutigen Konflikten bewahrt habe. Heute sei die Schweiz aber «weder ausreichend bewaffnet noch wirklich neutral», so Chiesa. Er kritisierte damit die Politik der Bundesrates, der die EU-Sanktionen gegen Russland und Weissrussland weitgehend übernommen hat. Er warb damit für eine Resolution des Parteivorstandes, die eine «dauernde, bewaffnete und umfassende Neutralität» fordert.