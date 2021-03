Sucht Pandemie belastet Kinder von suchtkranken Eltern noch mehr Wegen der Coronapandemie leiden Kinder mit süchtigen Eltern zusätzlich. Die Stiftung Sucht Schweiz will mit einer Aktionswoche die Öffentlichkeit für das Problem sensibilisieren. 02.03.2021, 11.28 Uhr

(dpo) In Pandemiezeiten sind nicht nur Kinder zum Teil öfters zu Hause, sondern auch deren Eltern. Das ist vor allem für suchtbelastete Familien ein Problem. Gemäss Sucht Schweiz wachsen hierzulande etwa 100'000 Kinder in einem Elternhaus auf, das von Alkohol oder anderen Substanzen schwer belastet ist, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.