Illegal bezogene Subventionen SBB und BLS einigen sich mit Bund auf Rückzahlungen von 60 Millionen BLS und SBB müssen dem Bund 60 Millionen Franken zurückbezahlen. Sie haben in den letzten Jahren zu hohe Subventionen bezogen. Weitere Verhandlungen mit anderen Transportunternehmen laufen. André Bissegger 09.04.2021, 08.35 Uhr

Die BLS muss Bund und Kantonen 49 Millionen Franken zurückbezahlen. Keystone

Wie Postauto haben auch andere Transportunternehmen in den vergangenen Jahren zu hohe Subventionen bezogen. Inzwischen konnte das Bundesamt für Verkehr (BAV) mit zwei weiteren Rückzahlungsvereinbarungen abschliessen. Das teilte das BAV am Freitag mit. Insgesamt müssen SBB und BLS rund 60 Millionen Franken an den Bund und die betroffenen Kantone zurückzahlen.