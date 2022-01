Reisebusbranche fürchtet Subventionen für öV-Konkurrenz

Subventionen Reisebusbranche befürchtet von der Politik vom Markt gedrängt zu werden Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband Astag sieht in neuen Subventionen für öV-Betriebe eine unzulässige Marktverzerrung. Die Politik dränge die Unternehmen vom Markt. 21.01.2022, 10.55 Uhr

Die Reisebusbranche leidet stark unter den Folgen der Pandemie – und fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. Keystone

Die Coronakrise habe der Reisebusbranche schwer zugesetzt, meldete der Schweizerische Nutzfahrzeugverband Astag am Freitag in einer Mitteilung. In den nächsten Monaten sei mit weiteren Betriebsschliessungen und dem Verlust wertvoller Arbeitsplätze zu rechnen. Mitverantwortlich ist in den Augen der Fuhrhalter auch die Politik: Ständig wechselnde Einreise- und Quarantänebestimmungen hätten die Kundschaft vertrieben. Gleichzeitig bevorteilten Bund und Kantone mit Subventionen die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs, die in der Krise selbst für eindeutig touristische Angebote Hilfsgelder erhalten hätten.