Pflegende brauchen bessere Arbeitsbedingungen

Studie Gäbe es mehr Lohn, blieben Pflegefachleute länger im Beruf Der Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal beschäftigt die Politik. Eine Befragung von über 600 Pflegefachleuten zeigt, was es bräuchte, um sie länger im Beruf zu halten: Mehr Lohn und mehr Zeit. Peter Walthard 27.10.2021, 09.39 Uhr

Der Mangel an Pflegepersonal ist politisch ein heisses Eisen: Demonstration am «Tag der Pflege» 2021. (Archivbild) Keystone

Bessere Arbeitsbedingungen halten Pflegende im Beruf. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Derzeit steigen in der Schweiz viele Pflegende vorzeitig aus dem Beruf aus: Bei den unter 35-Jährigen wirft laut ZHAW rund ein Drittel das Handtuch. Dabei könnten sich neun von zehn Pflegende vorstellen, länger zu bleiben, schreibt die ZHAW am Mittwoch in einer Mitteilung zur Studie. Voraussetzung dafür wären aber bessere Arbeitsbedingungen.