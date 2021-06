Stromversorgung Stromimporte im Winter: Bundesrat möchte Abhängigkeit verringern Auch nach dem Ausstieg aus der Atomenergie sollen im Winter keine Stromlücken entstehen. Um weniger abhängig von Importen zu werden, möchte der Bundesrat den Ausbau erneuerbarer Energie vorantreiben. Konsumenten sollen einen Winterzuschlag bezahlen. Reto Wattenhofer 18.06.2021, 14.00 Uhr

Die Wasserkraft ist das Rückgrat der Stromproduktion erneuerbarer Energien. (Symbolbild) Keystone

Um die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen, muss die inländische Stromproduktion aus erneuerbaren Energien rasch erhöht werden. Bislang kommt dieser Ausbau aber nur schleppend voran, wie die Elektrizitätskommission (ElCom) erst jüngst konstatierte. Besonders im Winter müsse die Schweiz geeignete andere Stromquellen erschliessen und das vorhandene Stromsparpotenzial nutzen.

Nun handelt auch der Bundesrat. Er hat am Freitag die Botschaft zur Gesetzesrevision verabschiedet, wie es in einer Mitteilung des Energiedepartements (UVEK) heisst. Damit würden Investitionsanreize zum Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung geschaffen, argumentiert der Bundesrat. Die Versorgungssicherheit will er mit spezifischen Massnahmen stärken.

Ausbau der Wasserkraft

Neu sieht das Energiegesetz verbindliche Zielwerte für die Jahre 2035 und 2050 vor. Diese legen den angestrebten Ausbau der Wasserkraft und der anderen Energieträger sowie die Senkung des Energieverbrauchs pro Kopf fest.

Um die Stromversorgungssicherheit im Winter zu sichern, sollen zwei Terrawattstunden klimaneutraler Stromproduktion zugebaut werden. Dadurch soll die Schweiz sich weiterhin 22 Tage selbst mit Strom versorgen können. Der Bundesrat schlägt vor, grosse Speicherkraftwerke mit einem «Winterzuschlag» zu finanzieren. Bei Stromkonsumenten werden dafür maximal 0,2 Rappen pro Kilowattstunde erhoben. Zudem soll eine strategische Energiereserve eingerichtet werden, damit Strom gegen Ende Winter verfügbar ist.

Netzzuschlag bleibt

Die Unterstützungsinstrumente für die erneuerbare Stromproduktion sind derzeit bis Ende 2022 und 2030 befristet. Neu werden sie bis 2035 verlängert und marktnäher ausgestaltet. Nicht erhöhen möchte der Bundesrat den Deckel für den Netzzuschlag von 2,3 Rappen pro Kilowattstunde. Für grosse Photovoltaikanlagen sollen Auktionen eingeführt werden.

Das Einspeisevergütungssystem läuft wie geplant aus und wird durch Investitionsbeiträge ersetzt. Nach Ansicht des Bundesrates sorgt das für administrative Entlastung und ermöglicht mehr Zubau pro Förderfranken. Mehr finanzielle Unterstützung stehen für grosse Wasserkraftanlagen zur Verfügung.

Bei der Revision hält der Bundesrat an der vollständigen Liberalisierung des Strommarktes fest. Davon verspricht sich der Bundesrat eine Stärkung der dezentralen Stromproduktion. Um Konsumenten vor Preismissbrauch zu schützen, gibt es auch weiterhin eine Grundversorgung. In dieser wird nur noch Schweizer Strom aus erneuerbaren Energien angeboten.