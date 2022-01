Stromversorgung AKW-Forderung: FDP-Präsident glättet Wogen, zeigt sich aber unbeirrt Der Vorschlag der FDP-Spitze, das Verbot für den Bau neuer AKW aufzuheben, sorgte auch parteiintern für Wirbel. Nun zeigt sich Parteipräsident Thierry Burkart selbstkritisch. An der Forderung hält er jedoch fest. 29.01.2022, 09.49 Uhr

Die FDP-Führung will keine Technologie-Verbote beim Ausbau der Schweizer Energieversorgung. (Symbolbild) Keystone

Geht es nach der Parteispitze der FDP, soll der Bau neuer Atomkraftwerke (AKW) in der Schweiz nicht mehr verboten sein. Gemäss einem Positionspapier, welches die Parteipräsidentenkonferenz letzte Woche verabschiedet hat, braucht es zur Sicherung der Stromversorgung «eine pragmatische Lösung» und vorausschauendes Handeln. Der Vorschlag kommt innerhalb der Partei nicht überall gut an. Kritisch stehen etwa die FDP-Frauen der Aufhebung des Verbots gegenüber.

Nun glättet Parteipräsident Thierry Burkart die Wogen. Er müsse selbstkritisch eingestehen, dass er den Prozess besser hätte begleiten können, betonte er in einem am Samstag erschienenen Interview in den Tamedia-Zeitungen. «Ich hätte mir selbstverständlich gewünscht, dass diese Diskussion dort stattfindet, wo auch entschieden wird.»

Delegierten entscheiden am 12. Februar

Nach Ansicht von Burkart ist in der Öffentlichkeit ein falscher Eindruck entstanden. Das Positionspapier sei in fast allen Punkten völlig unbestritten und habe in allen Parteigremien grossen Zuspruch. Er sei überzeugt, dass an der Delegiertenversammlung am 12. Februar eine sachliche Diskussion geführt und der dann getroffene Entscheid von allen respektiert werde.

Inhaltlich hält Burkart am Vorschlag fest. Im Interview verteidigt er die Aufhebung des Neubauverbots für AKW. «Wir müssen das Problem lösen, dass wir in Zukunft massiv mehr Strom brauchen werden, je nach Schätzung 30 bis 50 Prozent bis 2050.» Gleichzeitig dürfe dadurch das Netto-null-Ziel nicht torpediert werden. «Und dazu sollten wir nicht von Anfang an eine Technologie ausschliessen», plädiert Burkart. (rwa)