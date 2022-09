Strom-Mix Schweiz: Erneuerbare nehmen zu, Kernenergie ab

Stromversorgung 80 Prozent erneuerbare Energie: Aus diesen Quellen stammt der Strom, der aus Ihren Steckdosen fliesst Rund vier Fünftel des Stroms aus Schweizer Steckdosen stammte 2021 aus erneuerbarer Energie. Wasserkraft macht dabei weiterhin den grössten Anteil aus. Ann-Kathrin Amstutz 05.09.2022, 11.20 Uhr

Mehr Wasserkraft, weniger Kernkraft: Der Anteil an erneuerbarer Energie, der aus den Schweizer Steckdosen fliesst, ist letztes Jahr gestiegen. Konkret stammten 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen – 2020 waren es noch 76 Prozent, wie das Bundesamt für Energie (BFE) am Montag mitteilte.

Der grösste Anteil am gelieferten Strom entfällt mit 68 Prozent auf die Wasserkraft (Grosswasserkraftwerke und nicht via kostendeckender Einspeisevergütung geförderter Kleinwasserkraft). Das ist leicht mehr als im Vorjahr, als es 66 Prozent waren. Die gelieferte Wasserkraft wurde zu drei Vierteln in der Schweiz produziert.

Mehr Energie aus Sonne, Wind und Kleinwasserkraft

Gestiegen ist auch der Anteil aus sogenannten «neuen erneuerbaren Energieträgern» wie Sonne, Wind, Biomasse und Kleinwasserkraft: nämlich auf 11,5 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 10,3 Prozent. Davon wurden rund vier Fünftel in der Schweiz produziert, drei Fünftel wurden durch Einspeisevergütung gefördert.

Gesunken ist dafür der Anteil an Strom aus Atomenergie: Von knapp 20 Prozent im Jahr 2020 auf 18,5 Prozent. Die gelieferte Atomenergie stammt fast ausschliesslich aus der Schweiz. Gar leicht gestiegen ist dafür der Anteil an Strom aus fossilen Energieträgern – von 1,8 Prozent auf rund 1,9 Prozent. Woher der Strom aus Ihrer Steckdose stammt, können Sie auf der Seite www.stromkennzeichnung.ch überprüfen.

Beim produzierten Strom ist der Anteil an Kernenergie deutlich höher

Der in der Schweiz gelieferte Strom ist nicht zu verwechseln mit dem in der Schweiz produzierten Strom. Hier liegt der Anteil der Kernenergie bedeutend höher, nämlich bei knapp 29 Prozent. Der Anteil an produzierter Wasserkraft ist mit 61,5 Prozent geringer als der Anteil an Wasserkraftstrom aus der Steckdose. Auch die neuen erneuerbaren Energien schlagen bei der Produktion nur mit 7,7 Prozent zu Buche.

Wie das Bundesamt für Energie weiter ausweist, stammt der importierte Strom hauptsächlich aus norwegischer, isländischer und französischer Wasserkraft oder spanischer Solar- und Windenergie. Anteil und Herkunft variieren je nach Jahreszeit.

Graustrom ist seit 2021 nicht mehr zulässig

2021 war das erste Jahr, in dem Strom aus unbekannter Herkunft verboten ist, wie der Bund weiter schreibt. Somit kam kein sogenannter Graustrom mehr aus den Schweizer Steckdosen. In den meisten Nachbarländern der Schweiz gibt es keine Herkunftsnachweise für Strom aus konventionellen Kraftwerken, daher hat die Schweiz Ersatznachweise eingeführt. So kann etwa Kohlestrom aus dem Ausland nun als solcher deklariert werden. Dessen Anteil betrug 2021 weniger als ein Prozent.