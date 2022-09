So begründet der Bundesrat den Milliarden-Rettungsschirm für Axpo

11:04 Uhr Dienstag, 6. September

Rettungsschirm: SP fordert nach Axpo-Rettung ein Bonus-Verbot

«Man musste es schlicht machen», sagte Roger Nordmann am Dienstag vor den Medien in Bern zur Axpo-Rettung durch den Bund. Laut dem Fraktionschef der Genossen im Bundeshaus ist es «zwar traurig, dass es so weit kommen konnte». Dennoch sei jetzt nicht der Zeitpunkt für Kleinkrämereien. Klar sei einzig, dass in den laufenden Diskussionen im Parlament rund um den Rettungsschirm noch ein Bonus-Verbot für gerettete Energiekonzerne ergänzt werden müsse.

Bislang ist nur ein Dividenden-Verbot im entsprechenden Gesetz vorgesehen – also Ausschüttungen an die Aktionäre. Der Bundesrat hat diese Vorgabe auch in seinen Notrechtsbeschluss geschrieben. Das Parlament wird das Gesetz für einen ordentlichen Rettungsschirm für die Stromkonzerne voraussichtlich in der Herbstsession zu Ende beraten.

Dank an Energieministerin Sommaruga

Laut Co-Präsidentin Mattea Meyer ist es «der vorausschauenden Politik» der SP-Energieministerin Simonetta Sommaruga «zu verdanken», dass die Rettung des Energiekonzerns in solch kurzer Zeit überhaupt möglich war. Zudem verdeutliche der Fall, wohin die Liberalisierungen der letzten Jahre im Elektrizitätsmarkt geführt hätten: «Es ist für die Unternehmen leider interessanter geworden, kurzfristig zu investieren statt sich langfristig für die Grundversorgung der Bevölkerung einzusetzen», kritisierte Meyer.

Mit Blick nach vorne forderte die Co-Präsident der SP, dass nun auch die Frage diskutiert werden müsse, was mit den Übergewinnen passiere, die Energiekonzerne derzeit aufgrund der hohen Strompreise ausweisen. (sat)